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В Южной Корее создали первый в мире экологичный термоэлектрогенератор для кораблей

Применение генератора должно снизить стоимость топлива и уровень выбросов углекислого газа на кораблях

СЕУЛ, 13 октября. /ТАСС/. Южнокорейская судостроительная компания Samsung Heavy Industries сообщила в среду о создании первого в мире экологически чистого термоэлектрогенератора для кораблей.

Как отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании, разработка генератора производилась в сотрудничестве с производителем электронных деталей LG Innotek Co. В апреле 2021 года компании завершили испытания генератора.

В пресс-релизе компании указывается, что применение генератора, как ожидается, снизит стоимость топлива и уровень выбросов углекислого газа на кораблях.

Отмечается, что южнокорейский судостроитель подписал соглашение с японской судоходной корпорацией NYK Line на поставку в декабре этого года генераторов данного типа для танкеров по перевозке сжиженного природного газа вместимостью 174 тыс. куб. метров.

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