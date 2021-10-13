Минюст предложил бизнесу создать рабочие места для 70 тысяч осужденных к 2030 году

"На горизонт планирования до 2030 года мы исходим из того, что мы готовы предложить бизнесу, прежде всего крупному, создать рабочие места примерно для 70 тысяч человек", - сказал он на заседании бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Чуйченко пояснил, что инвестиции от бизнеса предполагаются "достаточно небольшие", а стоимость места на одного осужденного в таком исправительном центре составляет 400 тысяч рублей, при этом половину этой стоимости ФСИН берет на себя. "Учитывая, что заработная плата, которая удовлетворит этого человека, который отбывает наказание в виде принудительных работ, составляет 20-25 тысяч рублей, то, мне кажется, что окупаемость этих инвестиций не превысит полутора лет, а может быть даже и меньше", - отметил министр. При этом у специалистов зарплата может доходить до 150-180 тысяч рублей.

На начало 2021 года порядка 180 тысяч осужденных имели право на перевод на принудительные работы, при этом не все заслуживают применения этой меры, а реальную цифру Минюст и ФСИН оценивают в 100 тысяч человек. На конец этого года планируется создать порядка 22 тысяч рабочих мест. "Конечно же, это очень мало, и в настоящее время мы ведем работу для того, чтобы, во-первых, создать стимулы к тому, чтобы люди принимали это решение - прежде всего наша работа направлена на то, чтобы предоставить им право уходить на условно-досрочное освобождение, чего они в настоящее время не имеют. И плюс это инфраструктурные проблемы, потому что реально на сегодняшний у нас создано порядка 17-18 тысяч мест", - сказал Чуйченко.

Барьер для смягчения наказания

По словам министра, все эти осужденные прошли через сито ФСИН, то есть встали на путь исправления. "Мы в настоящее время думаем над тем, чтобы установить барьеры, и далеко не все должны иметь право уйти с лишения свободы на принудительные работы, например, [совершившие] убийства при отягчающих обстоятельствах, педофилы, насильники, нам кажется, не должны таким правом обладать. И плюс, бизнес может сам принимать участие в подборе рабочей силы для себя, для своих проектов", - добавил министр.

Еще одним плюсом заключения трудового договора с осужденными Чуйченко назвал их дисциплину - они не заинтересованы нарушать режим, уходить в запой или прогуливать работу.