Минюст предложил бизнесу создать рабочие места для 70 тысяч осужденных к 2030 году

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Минюст России предлагает бизнесу создать рабочие места для 70 тысяч осужденных на принудительные работы к 2030 году. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
"На горизонт планирования до 2030 года мы исходим из того, что мы готовы предложить бизнесу, прежде всего крупному, создать рабочие места примерно для 70 тысяч человек", - сказал он на заседании бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
Чуйченко пояснил, что инвестиции от бизнеса предполагаются "достаточно небольшие", а стоимость места на одного осужденного в таком исправительном центре составляет 400 тысяч рублей, при этом половину этой стоимости ФСИН берет на себя. "Учитывая, что заработная плата, которая удовлетворит этого человека, который отбывает наказание в виде принудительных работ, составляет 20-25 тысяч рублей, то, мне кажется, что окупаемость этих инвестиций не превысит полутора лет, а может быть даже и меньше", - отметил министр. При этом у специалистов зарплата может доходить до 150-180 тысяч рублей.
На начало 2021 года порядка 180 тысяч осужденных имели право на перевод на принудительные работы, при этом не все заслуживают применения этой меры, а реальную цифру Минюст и ФСИН оценивают в 100 тысяч человек. На конец этого года планируется создать порядка 22 тысяч рабочих мест. "Конечно же, это очень мало, и в настоящее время мы ведем работу для того, чтобы, во-первых, создать стимулы к тому, чтобы люди принимали это решение - прежде всего наша работа направлена на то, чтобы предоставить им право уходить на условно-досрочное освобождение, чего они в настоящее время не имеют. И плюс это инфраструктурные проблемы, потому что реально на сегодняшний у нас создано порядка 17-18 тысяч мест", - сказал Чуйченко.
Барьер для смягчения наказания
По словам министра, все эти осужденные прошли через сито ФСИН, то есть встали на путь исправления. "Мы в настоящее время думаем над тем, чтобы установить барьеры, и далеко не все должны иметь право уйти с лишения свободы на принудительные работы, например, [совершившие] убийства при отягчающих обстоятельствах, педофилы, насильники, нам кажется, не должны таким правом обладать. И плюс, бизнес может сам принимать участие в подборе рабочей силы для себя, для своих проектов", - добавил министр.
Еще одним плюсом заключения трудового договора с осужденными Чуйченко назвал их дисциплину - они не заинтересованы нарушать режим, уходить в запой или прогуливать работу.