Регулярная линия перевозок по Севморпути может окупиться за три года

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Линия регулярных перевозок по Северному морскому пути (СМП), запуск которой запланирован на 2022 год, выйдет на самоокупаемость в течение трех лет, сообщила в ходе круглого стол "Северный завоз: совершенствование механизмов государственной поддержки" в Совете Федерации РФ советник министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Ольга Смирнова.

Ранее Минвостокразвития и госкорпорация "Росатом" подготовили проект регулярных перевозок по СМП с использованием лихтеровоза "Севморпуть". Как сообщал глава министерства Алексей Чекунков, планируется, что атомный лихтеровоз будет совершать с 2022 года три рейса в год с возвращением в пункт отправления.

"Мы планируем с Росатомом, что такую регулярную линию, по оценкам специалистов, удастся раскатать года за три. Мы планируем в течение трех лет спонсировать эту линию до выхода на окупаемость", - сказала Смирнова.

По ее словам, рейсы будут организованы по маршруту Санкт-Петербург - Владивосток, с обязательным заходом в Мурманск и Петропавловск-Камчатский. Первый рейс отправится 10 июня 2022 года, второй - 5 сентября, третий - 1 ноября. Министерство надеется, что часть продуктов Северного завоза - уголь, ГСМ и другое - удастся включить в данный регулярный рейс.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого и Тихого океанов (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.