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Российская энергетическая неделя - 2021
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В Госдуме сообщили, что первая нитка "Северного потока - 2" практически заполнена газом

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный выразил надежду, что процесс сертификации газопровода будет завершен в 2021 году

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Заполнение первой нитки "Северного потока - 2" газом не займет много времени, она уже практически заполнена. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в кулуарах Российской энергетической недели - 2021.

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"Это немного времени, она уже практически заполнена", - сказал он.

Завальный также выразил надежду, что процесс сертификации газопровода будет завершен в этом году, и коммерческие поставки по нему начнутся до конца 2021 года.

Он также отметил, что у "Газпрома" достаточно запасов газа для заполнения "Северного потока - 2".

4 октября Датское энергетическое агентство сообщило о том, что оператор проекта "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - выполнил все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. Компания объявила о начале заполнения газом первой нитки "Северного потока - 2". Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

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