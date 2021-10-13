В Госдуме сообщили, что первая нитка "Северного потока - 2" практически заполнена газом

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Заполнение первой нитки "Северного потока - 2" газом не займет много времени, она уже практически заполнена. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в кулуарах Российской энергетической недели - 2021.

"Это немного времени, она уже практически заполнена", - сказал он.

Завальный также выразил надежду, что процесс сертификации газопровода будет завершен в этом году, и коммерческие поставки по нему начнутся до конца 2021 года.

Он также отметил, что у "Газпрома" достаточно запасов газа для заполнения "Северного потока - 2".

4 октября Датское энергетическое агентство сообщило о том, что оператор проекта "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - выполнил все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. Компания объявила о начале заполнения газом первой нитки "Северного потока - 2". Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.