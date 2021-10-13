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Песков сообщил, что кабмин четко фиксирует тенденции по инфляции

Пресс-секретарь президента сообщил, что цены в России могли бы расти еще быстрее на фоне серьезного давления внешних и внутренних факторов, но действия правительства и ЦБ позволяют сдерживать инфляцию

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство РФ занимается ситуацией, связанной с уровнем инфляции в стране, и четко фиксирует тенденции по этому направлению. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этой ситуацией правительство занимается. Правительство четко фиксирует тенденции", - сказал он, комментируя ситуацию с инфляцией в России.

Также Песков сообщил, что цены в России могли бы расти еще быстрее на фоне серьезного давления внешних и внутренних факторов, но действия правительства и Центрального банка РФ позволяют сдерживать инфляцию. Он обратил внимание на прозвучавшую накануне инициативу главы государства об индексации маткапитала по фактической, а не прогнозной инфляции. "Это реальность, с которой мы сталкиваемся, но все-таки надо отдать должное: такой рост [цен] мог бы быть и больше. Потому что факторы внешние и внутренние давят очень серьезно", - сказал представитель Кремля.

Именно благодаря тому, что делает правительство и Центробанк, в России удается сдерживать рост цен, амортизировать ситуацию, заметил Песков.

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