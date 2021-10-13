Новый перечень территорий для северного завоза внесут в правительство в ноябре

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Скорректированный список регионов, где осуществляется северный завоз грузов в труднодоступные территории, будет представлен в правительство РФ в ноябре 2021 года. Об этом в среду в ходе круглого стола в Совете Федерация сообщил директор департамента региональной политики Минэкономразвития России Алексей Храпков.

"На сегодняшний день из 25 регионов нам дали положительный ответ по представленному перечню территорий 12 регионов. Мы ожидаем в ближайшее время закончить эту работу и актуализированный список регионов в виде постановления правительства внесем в ноябре текущего года", - сказал он.

По словам Храпкова, актуализация списка вызвана тем, что с момента последних корректировок в перечень мест, куда осуществляется северный завоз, прошло достаточно большое количество изменений в территориальном устройстве на региональном уровне. Как отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов, в некоторых населенных пунктах вопрос транспортной доступности стоит уже не столь остро.

"В Амурской области есть железная дорога, я думаю, что эту проблему [доставки грузов] в какой-то степени можно решать на месте, и объемы не такие большие. В этом плане с Минфином и Министерством экономического развития, субъектами РФ мы должны определиться", - сказал сенатор.

Храпков также добавил, что пересмотр списка проводится совместно с региональными властями и Минвостокразвития.