Расходы на зарплату алтайским бюджетникам увеличат на 13% в 2022 году

БАРНАУЛ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Алтайского края планируют увеличить расходы на выплату зарплат работникам бюджетной сферы в проекте бюджета на 2022 год: на эти цели в регионе направят 37 млрд рублей, что на 13% превышает показатели 2021 года, сообщил на пресс-конференции в среду зампредседателя правительства региона, министр финансов края Данил Ситников.

"Если говорить о выплатах зарплаты бюджетникам в 2022 году, то мы рассчитываем направить на эти цели 37 млрд рублей - это вся зарплата всех краевых работников бюджетной сферы. Это рост на 13% к уровню первоначального бюджета 2021 года. По указным категориям рост фонда оплаты труда предусмотрен с увеличением на 15,9% - это серьезный темп роста, за ближайшую историю региона мы такого не предлагали", - сказал Ситников, отметив, что индикатор по доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае для сотрудников бюджетной сферы составляет 27 400 рублей. В 2022 году он вырастет до 31 800 рублей.

По словам Ситникова, бюджет региона на 2022 год является социально ориентированным: расходы на финансирование отраслей социальной сферы превышают 100 млрд рублей. Большой рост расходов предусмотрен в здравоохранении. "Учитывая расходы фонда обязательного медицинского страхования, расходы краевого бюджета на капитальные вложения в отрасль здравоохранения, добавляя средства внебюджетных источников, мы получаем объем финансирования здравоохранения края по здравоохранению на уровне 55,7 млрд рублей. По отношению к 2021 году, когда эта цифра составляла 51,7 млрд рублей, прирост составляет 4 млрд рублей", - подчеркнул Ситников.

Ранее он сообщал, что зарплаты 75 тыс. бюджетников, попадающих под действие майских указов 2012 года, проиндексируют в Алтайском крае примерно на 16% в 2022 году. Эта мера коснется почти половины работников бюджетной сферы региона. Другим категориям бюджетников, не попадающим под действие указов, также планируется индексация зарплаты - на 4% с 1 октября 2022 года. Общее количество работников краевых и муниципальных учреждений в регионе составляет 160 071 человек. Численность занятого населения в регионе превышает 1 млн человек.

Правительство Алтайского края сформировало проект бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов: доходы планируются на уровне 134,2 млрд рублей с ростом в 8%, расходы - почти 141 млрд рублей с ростом в 8,6% к уровню бюджета на 2021 год, который депутаты приняли в ноябре 2020 года. Дефицит прогнозируется на уровне 6,7 млрд рублей.