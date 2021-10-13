Глава Якутии заявил о необходимости атомных станций для энергообеспечения промпроектов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Реализация промышленных проектов на территории российской Арктики требует должного энергообеспечения, с которым на севере существуют проблемы. Решить их возможно с помощью атомных электростанций, в том числе малых мощностей, сказал глава Якутии Айсен Николаев на "Российской энергетической неделе" в среду.

"Если мы хотим реализовать крупные промышленные проекты в Арктике на условиях отсутствия электричества, теплоснабжения, наиболее безопасным, экономичным и рентабельным выглядят атомные станции. Атомная станция малой мощности, которую мы будем строить в Усть-Янском районе, ставит перед собой задачу обеспечить промышленное освоение золоторудного месторождения Кючус", - сказал Николаев, добавив, что ее мощность составит не менее 55 МВт.

По его словам, около 64% территории республики не охвачены централизованным электроснабжением. "У нас 143 дизельные электростанции обеспечивают населенные пункты. Мы на содержание электричества в этих поселках тратим свыше 100 млрд рублей только из госбюджета республики. <…> Мы ищем любые возможности, чтобы сэкономить", - пояснил Николаев.

В начале октября стало известно, что компания "Белое золото" - совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и полиметаллического холдинга "Селигдар" - стала победителем аукциона на крупнейшее в России месторождение золота Кючус. Одним из спецусловий аукциона прописали использование электроэнергии атомной генерации не менее 35 МВт, которую должна поставлять атомная станция малой мощности в Якутии.

Месторождение Кючус расположено за полярным кругом, на территории Верхоянского и Усть-Янского улусов Республики Саха (Якутия). Запасы золота на участке составляют 175,3 т, а ресурсный потенциал оценивается в более чем 250 т.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса, из нефтегазового, угольного и электроэнергетического комплексов. Также в рамках форума пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.