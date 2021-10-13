Volkswagen намерен сократить порядка 30 тыс. рабочих мест

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Германский автоконцерн Volkswagen планирует сократить порядка 30 тыс. рабочих мест в рамках программы по реорганизации производства и перехода на массовый выпуск электромобилей. Об этом заявил генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс, выступая на заседании наблюдательного совета автоконцерна, сообщила в среду газета Handelsblatt.

По ее информации, перевод производства на выпуск электромобилей может поставить под сомнение судьбу каждой четвертой позиции основного бренда Volkswagen. В настоящее время в Volkswagen работает более 600 тыс. сотрудников на более чем 100 заводах по всему миру. Помимо основного бренда Volkswagen, концерн выпускает модели Audi, Skoda, Seat и Porsche. На данный момент автопроизводитель стремится полностью перейти на выпуск электромобилей и встать в один ряд с американской компанией Tesla.

Вместе с тем указывается, что некоторые предприятия Volkswagen, в частности заводы в Цвиккау (федеральная земля Саксония) и Брюсселе, "уже модернизированы для новой эпохи". Предприятия в Ганновере (федеральная земля Нижняя Саксония) и Эмдене (федеральная земля Нижняя Саксония) постепенно переходят на производство электромобилей. Однако основной завод автоконцерна в Вольфсбурге (федеральная земля Нижняя Саксония) пока исключен из процесса.

Участники заседания, как пишет газета, отказались от комментариев по этому вопросу. Представитель Volkswagen также не стала вдаваться в детали, однако заметила, что "нет никаких сомнений в том, что необходимо сделать завод в Вольфсбурге конкурентоспособным с учетом появления новых участников рынка". Следующее заседание наблюдательного совета Volkswagen состоится 12 ноября.

Германский автоконцерн Volkswagen планирует прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в Европе к 2035 году. Кроме того, к 2030 году в Европе компания намерена увеличить долю электромобилей в общем объеме продаж до 70%. В марте Volkswagen объявил, что планирует к 2030 году создать в Европе сеть из шести заводов по производству батарей для электромобилей. Ожидается, что в год предприятия будут выпускать аккумуляторы совокупной емкостью 240 ГВт·ч. Первые два завода будут работать в городе Шеллефтео (Швеция) и в Зальцгиттере (Германия) с использованием возобновляемых источников энергии. Производство на предприятии в Швеции должно начаться в 2023 году, а в Германии - в 2025 году.