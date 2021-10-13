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Энергетический кризис в Европе

Группа поставщиков энергии в Чехии прекратила деятельность из-за цен на свет и газ

По последним данным, на оптовых рынках цена электричества и газа втрое выше, чем была в 2020 году

ПРАГА, 13 октября. /ТАСС/. Чешское объединение поставщиков энергии Bohemia Energy объявило о прекращении деятельности, а также поставок электричества и газа для 900 тыс. заказчиков в республике. Об этом сообщило в среду Чешское радио.

Данное решение Bohemia Energy связано с экстремальным ростом стоимости энергии. Так, на оптовых рынках цена электричества и газа в данный момент втрое выше, чем была в 2020 году. Заказчики объединения перейдут к другим поставщикам энергии, преимущественно компаниям с государственным участием. Предполагается, что они не столкнутся с перебоями в снабжении электричеством и газом.

В Европе в течение последних месяцев наблюдается стремительный рост цен на энергоносители, прежде всего на газ.

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ЧехияЭнергетический кризис в Европе
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