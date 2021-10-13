Минпромторг намерен привлечь 108 млрд рублей для приобретения судов в лизинг до 2030 года

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ разработал проект привлечения 108 млрд рублей на приобретение 318 судов в лизинг до 2030 года, сообщил замдиректора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Алексей Исачкин в ходе круглого стола "Северный завоз: совершенствование механизмов государственной поддержки" в Совете Федерации в среду.

"По нашей оценке, одной из самых действенных мер, способствующих заказу нового флота, является программа льготного лизинга. Совместно с ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания - прим. ТАСС) у нас сейчас разработан и направлен в Минэконом и Минфин [проект] привлечения 108 млрд рублей на данную программу в рамках строительства до 2030 года 318 судов", - сказал Исачкин.

По его словам, около 150 грузовых судов из этого числа можно будет использовать для северного завоза. Другой важный проект в рамках данной инициативы - инвестпроект модернизации российских мощностей по созданию современного речного флота для внутреннего пользования. Данный проект реализуется на базе Жатайской судостроительной верфи в Якутске и его срок продлен до 2023 года.

По итогам 2020 года объем северного завоза составил 3,1 млн т на сумму 72,1 млрд рублей. При этом объем господдержки завоза по итогам прошлого года составил 22,1 млрд рублей.