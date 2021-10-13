Иркутская область предложила признать майнинг видом предпринимательства

ИРКУТСК, 13 октября. /ТАСС/. Власти Иркутской области, где из-за подпольных майнинговых ферм выросло энергопотребление, предложили законодательно признать майнинг криптовалюты видом предпринимательской деятельности и ввести для нее повышенные тарифы на электроэнергию. Об этом в среду сообщил в своем Instagram губернатор региона Игорь Кобзев.

"Их (майнеров) деятельность - гигантская нагрузка на сети. Все это чревато авариями. Прецеденты уже были. В Марковском муниципальном образовании дачные поселки на несколько часов оставались без электроснабжения. В зимнее время подобное может привести к ЧП. Именно майнеры и должны платить за электроэнергию по другим тарифам. Исключительно на их плечи должна ложиться оплата того перерасхода, который происходит из-за их "ферм". Так мы можем защитить всех остальных жителей области. Одно из предложений - законодательно закрепить майнинг как вид предпринимательской деятельности. В этом случае майнеры попросту не смогут потреблять энергию по тарифам для населения", - написал губернатор.

Предложение направили в правительство Российской Федерации.

Как сообщал ТАСС, в 2021 году в Иркутской области среди населения наблюдается рост потребления электрической энергии на 159% по сравнению с 2020 годом из-за высокого энергопотребления подпольными майнинговыми фермами. Об этом говорится в письме Кобзева на имя заместителя председателя правительства России Александра Новака. Майнеров привлекают низкие энерготарифы, установленные в регионе для населения. Ситуацию ухудшает введенный в Китае запрет на майнинг, что привело к перебазированию большого количества оборудования в Иркутскую область, так как она географически близка к КНР.