Доля нерезидентов на аукционах ОФЗ в сентябре выросла на 3,3 п. п.

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Доля нерезидентов на аукционах ОФЗ в сентябре 2021 года выросла на 3,3 п. п. по сравнению с показателем предыдущего месяца и составила 27,8%, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

При этом объем вложений нерезидентов в сентябре на счетах иностранных депозитариев достиг своего исторического максимума (3 318,2 млрд рублей), незначительно скорректировавшись к концу отчетного периода - до 3 284,7 млрд рублей. Причинами продаж ОФЗ в конце месяца со стороны нерезидентов выступали рост волатильности на мировых площадках на фоне ситуации с китайским застройщиком Evergrande, а также сообщения о возможном расширении санкций на вторичный рынок ОФЗ, пояснил регулятор.

В свою очередь доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ осталась практически неизменной - выросла на 10 б. п. и к концу месяца составила 21%. В номинальном выражении объем вложений нерезидентов вырос на 59,8 млрд рублей, при этом относительно предыдущих периодов темп прироста снизился из-за роста волатильности на российском и мировом рынках в конце месяца, а также сохраняющихся проинфляционных рисков.

Основными покупателями на аукционах ОФЗ по-прежнему выступали системообразующие банки, их доля от объема повысилась на 8 п. п. , до 50,8%. За III квартал 2021 года Минфин России разместил 108,1% от планового номинального объема размещения ОФЗ, из них 24% пришлось на сентябрь. Объем размещения ОФЗ на аукционах в сентябре 2021 года составил 182,4 млрд рублей. В среднем за один аукцион в сентябре Минфин России продавал ОФЗ на сумму 45,6 млрд рублей.