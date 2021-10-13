Эксперты: Россия поднялась на третье место в мире по объему добычи биткойна

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Россия увеличила свою долю в глобальной добыче биткойна с 6,8% в июне до 11%, по этому показателю страна занимает третье место в мире. Соответствующие статистические данные были обнародованы в среду экспертами из бизнес-школы Кембриджского университета.

Согласно их исследованию, мировым лидером по добыче биткойна являются США: их доля составляет 35,4% - это более чем в два раза выше показателей, отраженных в предыдущем докладе. На втором месте расположился Казахстан с долей 18,1% (+10 п.п. по сравнению с июнем).

Экономисты Кембриджского университета отмечают, что увеличение доли указанных стран в глобальной добыче криптовалюты стало результатом введения ограничений на майнинг в КНР. На китайские компании еще в сентябре 2019 года приходилось 75% всей добычи, но к первой половине 2021 года этот показатель снизился до 46%. Летом 2021 года некоторые провинции КНР полностью запретили добычу биткойна, а 24 сентября Народный банк Китая (Центробанк) ввел запрет на осуществление сделок с криптовалютой на территории страны.

Эксперты подчеркивают, что вследствие этих мер объем общемировой добычи биткойна сократился на 38% в июне. Однако за последующие месяцы майнинговые фермы смогли вернуться к прежним показателям добычи, что, по данным аналитиков, свидетельствует об их переезде в другие государства. К странам, доля которых в глобальной добыче биткойна превышает 3%, экономисты также отнесли Канаду (9,5%), Ирландию (4,7%), Малайзию (4,6%), Германию (4,5%) и Иран (3,1%).