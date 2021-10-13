РСПП выступает за освобождение электрометаллургических заводов от акциза на сталь

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступает за освобождение электрометаллургических производств от уплаты акциза на жидкую сталь, заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин.

"Введение единого акциза на жидкую сталь ставит мелких производителей, в том числе электросталеплавильные цеха машиностроительных заводов, в очень сложное положение", - сказал Шохин.

Согласно внесенному правительством РФ в Госдуму законопроекту, в России с 2022 года предлагается ввести акциз на жидкую сталь в размере 2,7%.