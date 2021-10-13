Добычу нефти из баженовской свиты до 2030 года планируется увеличить в 2,7 раза

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Объем добычи трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ) из баженовской свиты до 2030 года планируется увеличить почти в три раза - до 2,5 млн тонн в год. Об этом сообщил ТАСС в среду директор департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Сергей Филатов.

Югра является основным нефтедобывающим регионом России - на его долю приходится около 42% общероссийской добычи. Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета региона.

"Сейчас мы добываем из баженовской свиты порядка 900 тыс. тонн, до 2030 года планируется 2,5 млн тонн, то есть почти в три раза больше", - сказал он в кулуарах "Российской энергетической недели".

Баженовская свита является крупнейшим в мире источником нетрадиционной нефти. Она залегает на глубинах двух-трех км и имеет небольшую толщину. По прогнозным оценкам, объем геологических запасов углеводородов в баженовской свите достигает 18-60 млрд тонн. Рентабельных технологий добычи баженовской нефти сегодня не существует.