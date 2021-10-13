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Мишустин: 30 видов субсидий и госпомощи предприятиям уже перевели в цифру

Премьер отметил, что изменения упростят работу предприятий
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре) Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре)
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

ОРЕЛ, 13 октября. /ТАСС/. Тридцать видов субсидий и государственной помощи российским предприятиям уже переведены в электронный формат, сообщил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения завода "Протон" в Орле.

"Цифровизация имеет два направления, одно из которых - перевод всего в цифру, а второе - уже автоматизация непосредственно. Вот эта часть <...> на сегодняшний день происходит в Минпромторге в том числе. Уже 30 видов <...> получения субсидий и помощи формализовано в электронном виде, и можно именно в электронном виде, онлайн подать заявку. Все остальные формы поддержки, которые должны быть формализованы в электронном виде, будут в течение года переведены в государственной информационной системе "Промышленность" в такую форму", - сказал Мишустин.

Премьер заметил, что изменения упростят работу предприятий. "Если вы находитесь здесь физически, то для этого (получения субсидий - прим. ТАСС) не надо перемещать бумажные документы физически, ездить", - подчеркнул Мишустин.

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