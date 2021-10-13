Спрос физлиц на валюту на Мосбирже в 2021 году превысил объем нетто-покупок за 2020 год

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Спрос физических лиц на иностранную валюту на Мосбирже с января по сентябрь 2021 года превышает показатели за сопоставимый период прошлых лет и в целом уже превысил объем нетто-покупок за 2020 год, следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России.

"В результате роста торговой активности на биржах в постковидный период наблюдается значительное повышение спроса частных инвесторов на иностранную валюту. В этом году спрос физических лиц на иностранную валюту на Московской бирже превышает показатели за сопоставимый период прошлых лет и в целом уже превысил объем нетто-покупок за 2020 г.", - сообщили в ЦБ.

Такая динамика может быть связана с несколькими факторами. Во-первых, в постковидный период наблюдается рост вложений российских частных инвесторов в иностранные ценные бумаги, пояснил регулятор. "В 2020 году на покупку иностранных ценных бумаг физические лица направили $6,4 млрд, а за три квартала 2021 года этот показатель составил $6,3 млрд. Таким образом, за прошедший период 2021 г. физические лица купили иностранных ценных бумаг на сумму, сопоставимую с объемом их покупок за весь прошлый год", - говорится в материале.

Покупка иностранных ценных бумаг могла сопровождаться конверсией рублевых сбережений в иностранную валюту, что способствовало росту спроса на нее, добавили в ЦБ.

Кроме того, рост биржевого спроса на иностранную валюту может быть обусловлен перемещением части спроса с внебиржевого рынка. "После выхода на биржевой рынок часть физических лиц, которая ранее приобретала иностранную валюту через банки, могла начать совершать сделки покупки иностранной валюты через брокерские счета, что привело к росту биржевых сделок. Таким образом, рост активности физических лиц на фондовом рынке мог стать фактором повышения нетто-покупок валюты на бирже", - также пояснил регулятор.

В Банке России добавили, что несмотря на то, что совокупный объем покупок иностранной валюты физическими лицами на биржевом и внебиржевом рынках за первые девять месяцев 2021 года больше, чем за аналогичный период 2020 года, показатели доковидного периода еще не достигнуты. Основное изменение произошло в структуре покупок: теперь больший объем иностранной валюты физические лица приобретают на бирже, а не через банки.

"Это способствует большей прозрачности курсообразования, повышению эффективности и ликвидности биржевого валютного рынка. В то же время рост участия физических лиц в биржевых торгах в дальнейшем может стать фактором усиления волатильности валютного курса в периоды нестабильной экономической конъюнктуры", - считают в Банке России.