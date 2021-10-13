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Путин: долгосрочная стабилизация энергетического рынка особо важна в нынешней ситуации

Долгосрочная стабилизация энергетического рынка особо важна в нынешней непростой ситуации - Путин.

Бизнес обсудит с Минфином и ФНС позицию по налогам для транснациональных компаний
По словам главы РСПП Александра Шохина, одна из ближайших задач - оценить риски, которые будут нести крупные российские компании в случае внедрения налогов
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