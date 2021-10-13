Объемы производства завода лопастей Vestas в Ульяновской области планируют увеличить вдвое

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Завод лопастей для ветрогенераторов Vestas в Ульяновской области планирует вдвое увеличить объемы производства. Об этом сообщил журналистам в среду в кулуарах "Российской энергетической недели" губернатор региона Алексей Русских.

Датская компания Vestas - мировой лидер в производстве ветроэнергетических установок. Совместно с "Роснано" она осуществляет трансфер технологий ветроэнергетики и наращивает в России свои производственные мощности. Производство лопастей в Ульяновске стало одним из ключевых этапов программы локализации оборудования ветроэнергетики в России (вклад в степень локализации ветроэнергетических установок - 18%). Vestas выбрали поставщиком оборудования ветроэнергетических установок для Фонда развития ветроэнергетики, реализующего проекты строительства ветропарков общей мощностью более 1 800 МВт до 2023 года.

"У нас в области находится завод по производству лопастей для ветрогенераторов. <…> Сейчас они выпускают порядка 350 лопастей в год, они хотят удвоить", - сказал Русских.

Губернатор добавил, что в дальнейшем производственные планы предприятия будут зависеть от рынка. "Если будет спрос, значит дальше будут наращивать", - уточнил он.

В пресс-службе правительства Ульяновской области ТАСС пояснили, что компании для расширения производства предложат корпуса, которые предполагается построить на территории индустриального парка "Заволжье" и Портовой особой экономической зоны благодаря инфраструктурному кредиту. Заявка на него ранее была одобрена правительством России.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В 2021 году конференция пройдет в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса, из нефтегазового, угольного и электроэнергетического комплексов. Также в рамках форума пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.