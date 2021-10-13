Бизнес обсудит с Минфином и ФНС позицию по налогам для транснациональных компаний

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российский бизнес будет обсуждать с Минфином и Федеральной налоговой службой (ФНС) формирование позиции РФ в связи с инициативами ОЭСР по внедрению механизмов налогообложения транснациональных корпораций. Об этом заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин по итогам заседания бюро правления РСПП.

"Возник вопрос о том, что наш бизнес ждет впереди. И часть рисков и вызовов связана с транснациональным налоговым регулированием. В частности, с инициативами Организации экономического сотрудничества и развития по внедрению механизмов Pillar 1 и Pillar 2", - сказал Шохин.

"Детали мы договорились, что будем обсуждать с Минфином и ФНС, в том числе и через привлечение большего числа российских компаний. Одна из ближайших задач - оценить в том числе риски, которые будут нести крупные российские компании в случае внедрения [налогов] в том виде, в котором есть сейчас", - добавил он.

Механизм Pillar 1 предполагает налогообложение международных групп компаний с выручкой более €20 млрд в странах, где они получают доходы от местной аудитории, но не платят по ним налоги.

Pillar 2 предполагает выравнивание налоговых ставок по странам до минимального уровня в 15%.