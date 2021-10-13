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Путин заявил, что запасы газа России носят неограниченный планетарный характер

© Сергей Бобылев/ТАСС

Запасы газа России носят неограниченный планетарный характер - Путин.

Российская энергетическая неделя - 2021
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