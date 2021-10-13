Егоров: новые антиковидные меры в Тамбовской области должны учитывать интересы бизнеса

ТАМБОВ, 13 октября. /ТАСС/. Новые антиковидные меры, введение которых обсуждается в Тамбовской области из-за обострения эпидситуации, должны учитывать интересы малого и среднего бизнеса, понесшего в минувший год значительные финансовые потери из-за пандемии. Об этом в беседе с ТАСС сообщил в среду врио главы региона Максим Егоров.

"Ко мне сегодня поступило коллективное обращение от наших предпринимателей, имеющих вечерние и ночные заведения общепита. Они просят подойти очень взвешенно к вопросу введения ограничительных мер в их работе, и тут я с ними согласен, нужно учитывать интересы бизнеса. Как мне сказали, за ковидный год в регионе с рынка услуг общепита ушло около 40% предприятий, поэтому нам сегодня очень важно не потерять то, что есть", - сказал собеседник агентства.

Егоров отметил, что сейчас в регионе нет оснований для введения жестких антиковидных мер. "Мы ежедневно с оперштабом обсуждаем возможные варианты ужесточения антиковидных мер, звучат также предложения закрутить гайки по аналогии с другими регионами, но я пока не вижу для этого весомых причин. К примеру, если в один день по числу выявленных случаев у нас идет прирост, то по числу госпитализированных, напротив, фиксируется снижение, поэтому мы пока не можем говорить о постоянном росте по всем направлениям", - сообщил врио губернатора.

Впрочем, Егоров считает, ситуация может поменяться в любой момент, если жители региона будут пренебрегать ношением масок в общественных местах и вакцинацией.

Всего в Тамбовской области зарегистрировано более 45 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 151 за последние сутки. Первым компонентом вакцины привиты 379 тыс. человек (это более 56% от подлежащего вакцинации населения), вторым - 353 тыс. человек.