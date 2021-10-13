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Российская энергетическая неделя - 2021
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Путин: компании Германии должны "низко поклониться" Шрёдеру за низкие цены на газ из РФ

Как отметил президент РФ, сейчас ФРГ получает газ по $300 за тыс. куб. м

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Немецкие компании должны "низко поклониться" экс-канцлеру Герхарду Шрёдеру за то, что сейчас Германия получает российский газ по низким ценам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Такие страны, наши основные потребители, как Германия, пусть низко поклонятся Герхарду Шрёдеру в ножки за то, что сейчас Германия получает [газ] не по 1 000-1 500 [долларов за тыс. куб. м], а по 300 [долларов за тыс. куб. м]", - сказал Путин.

Как отметил президент РФ, "это отражается на домохозяйствах, на гражданах Федеративной Республики, отражается на промышленности, на глобальной конкурентоспособности европейской экономики".

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Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияШрёдер, ГерхардРоссийская энергетическая неделя - 2021
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