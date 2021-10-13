Путин назвал большим преувеличением слова, что Меркель "ни в чем Россию не винит"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал большим преувеличением слова о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель "ни в чем Россию не винит", но отметил, что она всегда поддерживала "Северный поток - 2".

"То, что она [Меркель] ни в чем Россию не винит, это большое преувеличение. У нас очень много разницы в подходах ко многим вопросам и проблемам. Но, что касается "Северного потока - 2", вы правы, она никогда не винила, потому что и она, и я исходили из того, что это чисто экономический проект, не политически мотивированный, как всегда говорили противники этого проекта", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что позиция канцлера Германии строилась на том, что проекты "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" являются чисто экономическими проектами.