Путин назвал чушью уровня "сапоги всмятку", что РФ строила трубопроводы для обхода Украины

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Путин назвал чушью уровня "сапоги всмятку" утверждения, что Россия строила трубопроводы "Северный поток - 1", "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", просто чтобы обойти Украину. Об этом глава государства заявил в среду в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

"[Противники "Северного потока"] говорили, что этот проект экономически невыгодный, говорили, что он политически мотивированный, что Россия от этого будет только терять. [Якобы] по политическим соображениям, чтобы обойти Украину, строит "Северный поток - 1", "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Послушайте, это тоже очередная чушь, "сапоги всмятку", как у нас говорят", - сказал президент.

Глава государства напомнил, что газотранспортная система Украины строилась с учетом того, что добыча газа осуществлялась только в Уренгойском месторождении, которое в настоящее время истощается. В связи с этим Россия перешла к добыче газа на Ямале и приступила к строительству новой системы газопроводов для разводки газа по территории РФ.

"Оттуда же начали выстраивать экспортные маршруты. Отсюда возникли "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", - отметил президент. - Этот маршрут на 2 тыс. км короче до наших основных потребителей в Европе, чем маршрут через Украину, а значит дешевле". Путин добавил, что объем выбросов углекислого газа в атмосферу по маршрутам "Северного потока - 1" и "Северный поток - 2" в 5,6 раза меньше, чем по газотранспортной системе Украины.

Транзит газа через Украину

Россия готова сохранить контракт на транзит газа через Украину и даже увеличить поставки, но должна понимать объемы закупок, заявил Путин.

"Отвечая на ваш вопрос, скажу, [что] мы готовы сохранить этот контракт. Более того, если будут созданы экономические, технологические условия, даже увеличить, мы готовы это сделать. Но мы должны понять, а сколько же у нас купят", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что для понимания объемов рынка, в частности, необходимо, чтобы были заключены контракты. "Если Европа уходит от углеводородного сырья, в том числе и от газа в перспективе, как же мы сегодня можем брать на себя обязательства по увеличению транзита через Украину, если у нас Европа покупать не будет. <...> Скажите нам, сколько вы купите, заключайте контракты по объемам, тогда мы поймем, сколько мы можем прокачать. <...> Мы должны понять объем рынка", - пояснил президент.

Президент добавил, что вопрос о продлении транзита газа после 2024 года носит чисто экономический характер.