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Мишустин отметил важность внедрения инноваций на предприятиях Орловской области

Премьер-министр РФ посетил в регионе предприятие "Протон", которое производит светодиодную технику и продукцию микроэлектроники, и завод по производству масла и рапса "Орелмасло"

ОРЕЛ, 13 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что важно повышать инновационность предприятий Орловской области и создавать новые рабочие места. Такое мнение он высказал на встрече с губернатором региона Андреем Клычковым.

"Мы посмотрели всего несколько предприятий, но очень важно, чтобы рабочие места и, собственно говоря, инновации, приходили в Орел сегодня", - сказал Мишустин.

Он отметил, что в ходе рабочей поездки посетил предприятие "Протон", которое производит светодиодную технику и продукцию микроэлектроники, востребованную как в России, так и в мире. Мишустин выразил удовлетворение тем, что эта продукция активно экспортируется. Он отметил и работу предприятия, направленную на диверсификацию производства. "Больше 50% сегодня в гражданский сектор поставляется продукции", - сказал премьер-министр.

По оценке Мишустина, оказываемые отрасли меры поддержки работают. "Хочу пожелать успехов предприятию и, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы его поддержать", - заверил глава кабмина.

Отдельное внимание Мишустин уделил заводу по производству масла и рапса "Орелмасло", который также посетил в ходе рабочей поездки. Он отметил, что на предприятии внедряются инновации, за счет которых растет прибыль и создаются новые рабочие места.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияОрловская областьКлычков, Андрей Евгеньевич
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