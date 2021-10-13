Ангола предлагает компаниям из России сотрудничество в нефтегазовой сфере

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Ангола, где энергетический сектор занимает ключевое место в национальной экономике, хочет привлечь к сотрудничеству российские компании. Об этом заявил в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели президент Анголы Жоау Лоуренсу, выступив в видеоформате.

По его словам, страна добывает сейчас в сутки 1,3 млн баррелей нефти и производит в день 76,4 млн кубических метров природного газа.

"В нефтяном и газовом секторе Анголы действуют государственные программы, нацеленные на ускоренное развитие энергетической отрасли до 2025 года, - сообщил глава государства. - Особое значение придается развитию газового сектора. Мы считаем, что перед российскими компаниями, которые имеют огромный опыт в добыче, транспортировке и переработке газа, в Анголе открываются новые возможности для работы".

По словам Лоуренсу, Ангола заинтересована в привлечении российских компаний и в смежные с нефтяной и газовой сферой сектора, включая производство электроэнергии и удобрений.

"Решением правительства Анголы в ближайшее время будут построены три завода по переработке нефти, - заявил Лоуренсу. - Они позволят в сутки перерабатывать 420 тыс. баррелей нефти. Мы ожидаем, что российские компании примут участие в международном конкурсе по строительству одного из этих заводов, конкретно в городе Лобиту. Ожидается, что тендер завершится в текущем месяце".

Президент Анголы также подчеркнул особый вклад России в обучение специалистов для национальной энергетики. "Вклад России в подготовку кадров для нефтяной отрасли Анголы огромен, - отметил он. - Это исключительно важно для социального и экономического развития Анголы. Хочу повторить, что Ангола заинтересована в сотрудничестве с Россией в энергетической и других областях".