Путин считает, что Россия способна занять весомую долю на рынке водорода и аммиака

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия имеет все возможности, чтобы занять весомую долю на рынке водорода и аммиака как энергоресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.

"Добавлю, что в ближайшие десятилетия в мировой энергетике ожидается усиление позиций водорода и аммиака. Они будут использоваться в качестве сырья, топлива, энергоносителя. У России есть научные, ресурсные, логистические возможности, чтобы занять весомую долю на этих перспективных рынках", - сказал Путин.