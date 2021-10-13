{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин считает, что Россия способна занять весомую долю на рынке водорода и аммиака

По мнению президента, в ближайшие десятилетия в мировой энергетике ожидается усиление позиций водорода и аммиака

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия имеет все возможности, чтобы занять весомую долю на рынке водорода и аммиака как энергоресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.

"Добавлю, что в ближайшие десятилетия в мировой энергетике ожидается усиление позиций водорода и аммиака. Они будут использоваться в качестве сырья, топлива, энергоносителя. У России есть научные, ресурсные, логистические возможности, чтобы занять весомую долю на этих перспективных рынках", - сказал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Энергоблок Калининской АЭС в Тверской области включили в сеть после техобслуживания
В работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС
Читать полностью