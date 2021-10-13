Клычков сообщил, что Орловская область сумела восстановить рост уровня инвестиций

ОРЕЛ, 13 октября. /ТАСС/. Орловская область восстановила рост инвестиций до уровня 58,9 млрд рублей. Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков доложил премьер-министру Михаилу Мишустину в ходе рабочей встречи.

"Говоря в целом про экономику, должен отметить, что нам удалось в постковидный этап восстановить рост объема инвестиций в основной капитал. Он составляет 58,9 млрд рублей", - сообщил он. По словам губернатора, по сравнению с 2017 годом рост составил 34,8%.

Клычков отметил, что несмотря на пандемию, региону в целом удалось сохранить достаточно стабильные экономические показатели. В частности, ВВП в 2021 году на уровне 107,2 % по сравнению с 2020 годом. За восемь месяцев этого года индекс промышленного производства составил 114%, также наблюдается рост собираемости налога на прибыль, что позволяет региону увеличить собственные налоговые доходы.

Говоря о сельском хозяйстве, глава региона сообщил, что в январе - июне удалось обеспечить объем производства продукции АПК на уровне 119 % по сравнению с рекордным 2020 годом. "Прошлый год для нас был рекордным, мы собрали 4,3 млн тонн зерна. В этом году мы выходим на показатели 3,8 млн тонн зерна. Это практически три тонны на каждого проживающего в регионе", - сообщил он.

Что касается роста среднемесячной зарплаты, то в 2020 году она составила 31,9 тыс. рублей, то есть, выросла на 7,3 % за год. По статистике, за семь месяцев 2021 года в среднем зарплаты выросли еще на 8%, и, по прогнозу, по итогам года должны составить 34,2 тыс. рублей. Особое внимание Клычков уделил восстановлению занятости. По его словам, по состоянию на 1 октября на бирже труда зарегистрировано 2,6 тыс. человек и существует около 9 тыс. вакансий.