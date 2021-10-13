Путин назвал "вполне возможным", что нефть будет стоить $100 за баррель

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает "вполне возможным", что нефть будет стоить $100 за баррель. Об этом он заявил во вторник, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели..

"Вполне возможно. Сейчас она [нефть] растет в цене. Мы имеем в виду Россию", - сказал Путин.

Он отметил, что Россия не допускает резких скачков цен на нефтяном рынке. "Мы делаем все возможное, чтобы нефтяной рынок стабилизировался окончательно. Не допускаем резких скачков цен", - добавил Путин.

При этом резкие скачки цен на нефтяном рынке не в интересах России, отметил глава государства. По его словам, Россия не стремится сдерживать добычу нефти так, чтобы цены на нефтяных рынках подскочили до небес.