Путин: РФ соблюдает обязательства по сокращению добычи нефти по договоренностям ОПЕК+

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. "Россия соблюдает свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии "Российской энергетической недели".

"И наши партнеры по объедению ОПЕК+, и мы делаем все возможное, чтобы нефтяной рынок стабилизировался. Мы полностью соблюдаем свои обязательства, связанные с сокращением добычи. Это сложные решения для нашей экономики, для наших компаний. В отличие от других бассейнов, у нас добыча происходит в трудных климатических условиях. Для того. чтобы сократить добычу, нужно выполнять дополнительные действия, связанные с дополнительными расходами. Но мы на это пошли, рынок стабилизировался", - сказал Путин.

"Большую роль в этом сыграл наследный принц Саудовской Аравии, король Саудовской Аравии и бывший президент США Дональд Трамп. Я участвовал в этих тройственных переговорах. Здесь нет, поверьте мне, ничего политического. Он отстаивал интересы своих компаний", - резюмировал Путин.

Президент также заявил, что наращивать добычу нефти надо в соответствии с ростом потребностей рынка.