"Россети" и Сбербанк наладят обмен данными для предотвращения технологических нарушений

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Группа "Россети" и Сбербанк договорились о взаимодействии в сфере информационного обмена с целью предотвращения нарушений энергоснабжения объектов банка. Об этом говорится в пресс-релизе "Россетей" по итогам подписания соглашения на полях Российской энергетической недели.

"В соответствии с договоренностями, стороны берут на себя обязательства по оперативному предоставлению данных о технологических нарушениях и любых чрезвычайных ситуациях, способных повлиять на электроснабжение ключевых объектов Сбербанка. Для эффективного информационного обмена планируется создание автоматизированных сервисов с обеспечением необходимых требований кибербезопасности", - сообщили в компании.

Договор разработан в продолжение соглашения о стратегическом партнерстве, которое стороны заключили на Петербургском международном экономическом форуме.

"Взаимодействие группы "Россети" и "Сбера" выходит за рамки традиционного банковского обслуживания. Мы активно работаем по самому широкому спектру вопросов, включая сферу инновационного развития. Сотрудничаем при подключении к сетям энергоемких вычислительных центров банка. Подписанное соглашение нацелено на обеспечение высочайшего уровня надежности электроснабжения ключевых объектов "Сбера", в том числе развивающейся IT-инфраструктуры. Мы договорились о создании автоматизированной системы информационного обмена, которая позволит свести к минимуму риски при возникновении чрезвычайных ситуаций и любых отклонений в работе сетевой инфраструктуры", - отметил заместитель генерального директора "Россетей" Алексей Мольский.

В свою очередь, замглавы Сбербанка Станислав Кузнецов добавил, что соглашение ознаменует новый этап во взаимодействии между компаниями. По его словам, три года назад уже был подписан договор о стратегическом партнерстве в сфере нефинансовых услуг, и новое соглашение позволит банку минимизировать риски технологических нарушений и перебоев в поставках электроэнергии и сразу же получать информацию о любых нештатных ситуациях.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.