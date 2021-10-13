Исторический особняк Одоевских-Черкасских в центре Москвы продали за 521 млн рублей

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Исторический особняк - бывшую городскую усадьбу Одоевских-Черкасских в центре Москвы продали на аукционе за 521,2 млн рублей. Об этом сообщает в среду пресс-служба организатора торгов - "Российского аукционного дома".

"Завершились торги по продаже 100% долей в уставном капитале ООО "Большой Черкасский", на балансе которого находился исторический особняк - бывшая городская усадьба Одоевских-Черкасских, 1917 года постройки. Торги проходили по поручению Агентства по страхованию вкладов (АСВ)", - говорится в сообщении.

Покупателем стало ООО "Б-Холдинг". Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", компания является одной из структур генерального директора девелопера MR Group Романа Тимохина.

Трехэтажный особняк расположен недалеко от станции метро "Лубянка" по адресу: Большой Черкасский пер., 4 стр. 1. Усадьба включена в перечень объектов культурного наследия. На первом этаже здания находился ресторан, на втором и третьем - офисы. Общая площадь здания - 852 кв. м., а земельного участка - 281 кв. м. "Компания-застройщик, приобретшая лот, планирует развивать соседний квартал в рамках масштабного редевелопмента. Купленное историческое здание может стать украшением этого проекта - быть органично вписано в жилой комплекс как инфраструктурный объект для размещения ресторанов, сервисных, досуговых, спортивных и прочих функций", - отметила руководитель департамента продаж, советник генерального директора "Российского аукционного дома" Наталья Круглова.

В октябре 2020 года в Центре управления городским имуществом сообщали, что "Б-Холдинг" приобрел комплекс зданий на Никольской улице и в Большом Черкасском переулке площадью 25 тыс. кв. м за 4,2 млрд рублей. Приобретенный лот включает три исторических объекта: Шереметьевское подворье, доходный дом Чижевского подворья и усадьба в Большом Черкасском переулке. По условиям конкурса, победитель должен провести работы по реставрации и реконструкции с приспособлением зданий под современные требования в течение 3,5 лет.

MR Group работает на российском рынке недвижимости с 2003 года. В портфеле компании - 44 объекта общей площадью 7 млн кв. м в Москве, Московской области и Сочи.