S&P повысило рейтинг Газпромбанка до "BBB-" с "BB+"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочные кредитные рейтинги Газпромбанка в иностранной и национальной валюте до "BBB-" с "BB+", говорится в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингу - "стабильный".

"Мы ожидаем, что усилия банка по расширению розничного бизнеса в дополнение к корпоративной франшизе продолжат поддерживать его маржу и финансовые результаты в течение следующих двух лет", - отмечают аналитики агентства.

Аналитики S&P также считают, высокая концентрация корпоративного кредитного портфеля будет представлять собой риск в случае экономического шока.

Акционерное общество "Газпромбанк" - один из крупнейших российских коммерческих банков. Обслуживает важнейшие отрасли российской промышленности: газовую, нефтяную, химическую, транспортную и другие. Также активно развивает потребительский сегмент, инвестирует в стратегические сектора российской экономики.