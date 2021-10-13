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Пандемия COVID-19

РФПИ ожидает регистрацию вакцины "Спутник Лайт" еще в 30 странах

В фонде также сообщили, что производство вакцины запланировано в более чем 10 странах

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Процесс регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в настоящий момент идет в 30 странах, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Спутник Лайт" зарегистрирован более чем в 15 странах, еще в 30 странах препарат находится в процессе регистрации", - указано в сообщении.

РФПИ также отмечает, что производство этой вакцины запланировано в более чем 10 странах. В частности, выпуск "Спутника Лайт" за рубежом должен начаться в Индии, Китае, Южной Корее, Вьетнаме, Мексике, Аргентине, Сербии и Турции.

Вакцина "Спутник лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V", зарегистрированной в России 11 августа 2020 года. На данный момент препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек. Регулятор ЕС 4 марта сообщил о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутник V".

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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