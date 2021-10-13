Между Петербургом и Челябинском запустят дополнительные авиарейсы к новогодним праздникам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Дополнительные авиарейсы между Петербургом и Челябинском запустят в преддверии предстоящих новогодних праздников. Полеты по маршруту будет выполнять удмуртская компания "Ижавиа", сообщили в среду в пресс-службе оператора аэропорта Пулково ООО "Воздушные ворота северной столицы".

"В преддверии Нового 2022 года авиакомпания "Ижавиа" запускает дополнительные рейсы по маршруту Санкт-Петербург - Челябинск - Санкт-Петербург. Перелеты будут выполняться 27, 28, 29 декабря, а также 3 и 5 января", - рассказали в пресс-службе.

Отправления из аэропорта Пулково в каждый из указанных дней будут назначены на 10:50. Из челябинского Баландино самолеты будут отправляться в 16:55 по местному времени. Все дополнительные рейсы будут осуществляться лайнерами Boeing 737-800.