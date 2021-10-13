Путин считает бессмысленным решение Германии свернуть атомную энергетику в стране

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Решение Германии об отказе от атомной энергетики является бессмысленным, учитывая преобладание этого вида энергетики в соседней Франции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

"На мой взгляд, это бессмысленно, потому что у соседней с ФРГ страны, Франции, у нее 80 с лишним процентов в энергобалансе атомной энергетики. Какой смысл закрывать у себя, если, извините, через забор у твоего соседа атомная энергетика процветает?" - сказал он.