Прямой авиарейс свяжет Геленджик и Сочи

КРАСНОДАР, 13 октября. /ТАСС/. Два крупных черноморских курорта - города Сочи и Геленджик свяжет прямое авиасообщение. Полеты будет выполнять авиакомпания Utair, сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сочи и Геленджик являются крупными туристическими центрами на Черноморском побережье России. Ранее отдыхающим, которые во время отпуска хотели посетить оба курорта, приходилось передвигаться между городами на автомобиле. При этом время в пути составляло не менее пяти часов, а автомобильная дорога проходила через горные серпантины.

"Сегодня с авиаперевозчиком [компанией Utair] говорили о дальнейшем расширении внутрирегиональных перелетов. Например, из Сочи в Геленджик. Это позволит туристам посетить разные города за время отпуска, увидеть больше достопримечательностей нашего края", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что также данное направление будет удобно для жителей края, так как перелет на самолете занимает меньше времени.

Кроме того, Кондратьев отметил, что за летние месяцы направление Сочи - Анапа, которое было открыто в начале курортного сезона, показало свою востребованность.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. На начало сентября почти 12,5 млн туристов приняли курорты Краснодарского края с начала года - в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. В регионе идет бархатный сезон.