Энергоблок Калининской АЭС в Тверской области включили в сеть после техобслуживания

ТАСС, 13 октября. Энергоблок №3 на Калининской атомной электростанции в Тверской области включили в сеть после завершения технического обслуживания оборудования турбинного отделения. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не превышает нормативных значений, сообщила в среду пресс-служба Росэнергоатома.

"13 октября третий энергоблок Калининской АЭС включили в сеть после проведения работ по техническому обслуживанию тепломеханического оборудования турбинного отделения. <...> Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - говорится в сообщении.

Энергоблок №3 отключали от сети 11 октября в соответствии с поданной ранее и согласованной в установленном порядке заявкой. В работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком, добавили в пресс-службе.

Калининская АЭС - филиал Росэнергоатома. Станция расположена на севере Тверской области, в Удомельском городском округе. В составе станции есть четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами установленной мощностью около 1 тыс. МВт каждый.