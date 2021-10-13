Мэрия Уфы намерена заключить соглашение с перевозчиками для обновления парка автобусов

УФА, 13 октября. /ТАСС/. Мэрия Уфы ведет переговоры с частными перевозчиками о модернизации общественного транспорта, в частности - отказе от устаревших автобусов марки ПАЗ. На данный момент их более 200, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"На городских маршрутах работает порядка 220 автобусов марки ПАЗ устаревших моделей. На данный момент рассматривается возможность заключения соглашения между администрацией города Уфы и перевозчиками в части организации пассажирских перевозок, в том числе, включающего мероприятия по обновлению подвижного состава. В случае достижения данного соглашения перевозчики смогут планомерно обновлять подвижной состав, заменяя выбывающие из перевозочного процесса автобусы на современные модели без ущерба для транспортного обслуживания населения города Уфы", - сказано в сообщении.

В сентябре в ходе прямой линии глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с 2022 года в Уфе не будет автобусов ПАЗ, при этом они могут работать в других городах и населенных пунктах региона.

В 2020 году частные перевозчики закупили 78 автобусов средней и большой вместимости. Государственный перевозчик ГУП "Башавтотранс" получил 205 новых автобусов для обслуживания муниципальных маршрутов в Уфе, добавили в мэрии.

Реформа общественного транспорта в башкирской столице началась в октябре 2018 года. По данным властей, в Уфе свыше 3,2 тыс. автобусов, из них более 2,6 тыс. - малого класса.