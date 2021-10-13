S&P повысило рейтинг Альфа-банка до "BBB-" с "BB+"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Альфа-банка до "BBB-" с "BB+", говорится в сообщении агентства.

Повышение рейтинга обусловлено тем, что аналитики прогнозируют уменьшение экономических рисков банковской системы в ближайшие 12-18 месяцев.

"Более позитивные, чем ожидалось, экономические события и более быстрое восстановление ограничили ухудшение качества активов российских банков и способствовали восстановлению прибыльности. Банковская система остается достаточно капитализированной и ликвидной", - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков S&P, длительная фаза коррекции в секторе завершилась, поэтому стоит считать, что банковская система находится на стадии расширения.

Альфа-банк является крупнейшим частным банком в России.