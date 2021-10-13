Глава РФПИ сообщил о совместных исследованиях вакцин "Спутник" и Pfizer в двух странах

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Создатели вакцины "Спутник" проводят совместные исследования с Pfizer в двух странах, сообщил в среду журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"У нас уже есть совместное исследование с Moderna в Аргентине, и Аргентина сейчас исследует комбинацию "Спутник" и Moderna. Также есть еще две страны, которые сейчас проводят исследования комбинации Pfizer и "Спутника", и мы полагаем, что это будет очень успешная комбинация", - сказал он.

Глава РФПИ подчеркнул, что комбинация вакцин "Спутник" с другими вакцинами будет эффективным способом справиться не только со штаммом "дельта", но и с будущими мутациями коронавируса.

По данным НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") против штамма "дельта" (наиболее распространенный вариант коронавируса в РФ) составляет 70% в течение трех месяцев после вакцинации.

В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%. При этом, показатели эффективности "Спутника Лайт" против дельта-варианта превышают показатели ряда зарубежных двухкомпонентных вакцин, которые демонстрируют значительное снижение эффективности до уровня менее 50% через пять месяцев после вакцинации.

Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V", зарегистрированной в России 11 августа 2020 года. На данный момент препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек. Регулятор ЕС 4 марта сообщил о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутник V".