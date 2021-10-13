Кабмин и ВЭФ подписали меморандум о создании Центра четвертой промышленной революции

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство и Всемирный экономический форум (ВЭФ) подписали меморандум о создании в России Центра четвертой промышленной революции. Церемония подписания прошла в Координационном центре правительства РФ, передает корреспондент ТАСС с места события.

Со стороны правительства по поручению премьер-министра Михаила Мишустина документ подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, со стороны ВЭФ - президент форума Берге Бренде.

"Сегодня Россия находится в активной фазе формирования цифровой экономики, которая затрагивает все отрасли промышленности, социальной сферы и госуправления. <…> Основная цель создания российского Центра четвертой промышленной революции - повышение узнаваемости России в мировом экспертном сообществе и возможность обмена с ВЭФ и его партнерами по всему миру накопленным опытом и экспертизой", - пояснил вице-премьер.

Чернышенко добавил, что в следующем году совместно с ВЭФ планируется развернуть проекты в области применения экспериментальных правовых режимов, искусственного интеллекта и интернета вещей. Первые из них будут запущены до конца этого года в сфере беспилотного транспорта, медицины и обработки данных.

"Россия, кстати, последние несколько лет активно внедряет технологии искусственного интеллекта. На сегодняшний день таких решений в стране более 800, и часть из них уже заметна на международных рынках. В целом сотрудничество с ВЭФ будет осуществляться по различным направлениям - политика в области данных, городская мобильность, поддержка экспорта и продвижение российских IT-технологий на зарубежных рынках", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что Центр будет создан на базе АНО "Цифровая экономика". Соответствующее соглашение также было подписано между автономной некоммерческой организацией и ВЭФ. По его словам, Центр начнет работу 15 октября, и его ключевыми задачами на ближайшие два месяца станет формирование исполнительного комитета и подготовка плана работы на 2022 год.