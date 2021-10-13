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Российская энергетическая неделя - 2021

Путин заверил, что власти РФ очень переживают в связи с падением доходов населения

© Михаил Метцель/ТАСС

Власти РФ очень переживают в связи с падением доходов населения, заверил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРоссийская энергетическая неделя - 2021
Путин объяснил рост цен на продовольствие в России
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