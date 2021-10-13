Путин заявил, что Россия не только декларирует, но реально идет по пути декарбонизации

Главу государства модератор пленарного заседания попросила прокомментировать недавние высказывания экоактивистки Греты Тунберг об усилиях, которые предпринимает ряд стран для сделать свою экономику безуглеродной. На международном молодежном саммите по климату Тунберг раскритиковала действия мировых лидеров, которые произносят "пустые слова и обещания". Заявления политиков активистка охарактеризовала как "бла-бла-бла".

"Россия не только декларирует, но реально идет по этому пути, - сказал Путин. - Мы понимаем, насколько пренебрежение к вопросам сохранения окружающей среды может быть пагубным не только для всего человечества, для всего мира <…> для нас, для России. Я же сказал, у нас потепление идет более быстрыми темпами, а в Арктике еще быстрее. А у нас там целые города на вечной мерзлоте. Для нас это реальная опасность".

Глава государства отметил, что в структуре энергобаланса РФ атомная энергетика занимает 26%, гидроэнергетика - 20%, газ - 40%. "Это очень низкий углеводородный баланс - 86%. Такой же энергобаланс, более или менее чистый, но не такой, к нам приближается - в США, 77%. В той же Федеративной Республике [Германия] - 64% чистого энергобаланса. В других странах еще ниже. У нас самый углеводородно чистый энергобаланс. И мы продолжаем работать дальше, чтобы выйти на нулевой показатель, я уже сказал, к 2060 году".