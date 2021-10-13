ВЭБ.РФ: снижение выбросов углерода позволит экономить 1,1 трлн рублей в год

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Модернизация нескольких отраслей российской экономики, среди которых ЖКХ, газохимия и строительство, позволит ежегодно сокращать выбросы углерода на 201 млн тонн, а также позволит экономить 1,1 трлн рублей в год до 2050 года. Об этом в среду заявил первый заместитель председателя, член правления ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко в рамках "ESG-дня группы ВЭБ.РФ".

"Суммарно повышение энергоэффективности в ЖКХ, газохимии, строительстве, металлургии, целлюлозно-бумажной отрасли позволит сократить ежегодные выбросы на 201 млн тонн CO2. Кроме снижения выбросов, модернизация даст экономию в 1,1 трлн рублей в год до 2050 года для государства и предприятий", - сказал Мирошниченко.

Он также добавил, что еще 345 млн тонн сокращения СО2 можно добиться при помощи правильной оценки и перерасчета лесного фонда. "Итого, как минимум 24% (546 млн тонн СO2) от общего необходимого объема сокращения могут быть сокращены либо практически без затрат, либо с существенной экономической выгодой для инициатора проекта", - заключил Мирошниченко.