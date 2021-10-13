Radisson Hotel Group выразила интерес к открытию отелей на Дальнем Востоке

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Международный гостиничный оператор Radisson Hotel Group планирует в 2021-2022 годах открыть три новых отеля на территории России - в Москве, Ростове-на-Дону и Перми, а также рассматривает возможность выхода на рынок Дальнего Востока, сообщил в среду ТАСС вице-президент по развитию бизнеса Radisson Hotel Group Дэвид Дженкинс.

"Мы изучаем возможности открытия отелей по всей стране и продолжаем поиск подходящих проектов на Дальнем Востоке. Я был на Камчатке, во Владивостоке, Хабаровске, пока мы не нашли там подходящий проект. Хотя это дальние регионы, рынок там очень перспективный, есть очень интересные для туризма места, особенно на Камчатке", - сказал Дженкинс.

По его словам, развитию этих направлений поспособствовала пандемия: так как люди не могут уехать за границу, они начали путешествовать внутри страны и открывать для себя новые места.

Что касается ближайших планов, по словам Дженкинса, уже в октябре планируется открыть новый отель в Ростове-на-Дону - Radisson Hotel Gorizont Rostov-on-Don на 169 номеров, он будет расположен рядом с ДонЭкспоцентром и ТЦ "Горизонт" и станет вторым отелем Radisson в городе. Следующее открытие - Radisson Blu на Ленинском проспекте в Москве. Отель на 164 номера будет расположен на пересечении Ленинского проспекта и улицы Удальцова. Его открытие запланировали на третий квартал 2021 года. К концу 2022 года также планируется открытие отеля под брендом Radisson в Перми.

В целом гостиничный оператор подписывает три-четыре отеля в год, добавил вице-президент по развитию бизнеса.

Портфель Radisson Hotel Group включает девять брендов и более 1,6 тыс. действующих и строящихся отелей в 120 странах. В России насчитывается 43 действующих и готовящихся к открытию отеля с почти 11 тыс. номеров.