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Bloomberg: Нидерланды попросят ЕК заморозить выплаты Польше из бюджета ЕС

Конституционный суд Польши 7 октября подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над положениями конституции республики

ГААГА, 13 октября. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте обратится к Европейскому союзу с просьбой заморозить финансовую помощь Польше на €36 млрд после постановления Конституционного суда республики о несоответствии нормы о превосходстве европейского права положениям конституции страны. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

"Я попрошу Еврокомиссию на саммите ЕС [состоится 21-22 октября] не утверждать план помощи Польше как минимум до того момента, когда будет решен вопрос о том, какой суд имеет приоритет", - приводит агентство слова Рютте в ходе выступления в парламенте Нидерландов.

Конституционный суд Польши 7 октября подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над положениями конституции республики. Еврокомиссия выразила озабоченность решением польского суда, заверив, что использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы защитить приоритет европейских норм над национальными законами государств Евросоюза. Крупнейшая наднациональная партия ЕС - Европейская народная партия - заявила, что правительство Польши ведет страну к выходу из ЕС. При этом власти республики заверяют, что не планируют этого делать.

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