Эксперт: рентабельность экопроектов зависит от технологий, бизнес-модели и господдержки

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Экономическая рентабельность "зеленых" проектов обусловлена технологическим стеком [набором технологий, используемых при создании продукта], выбранной бизнес-моделью и наличием государственной поддержки. Об этом в среду заявил старший управляющий директор Роснано Алексей Тихонов в рамках конференции "ESG-день группы ВЭБ.РФ".

"На экономическую рентабельность проектов, прежде всего, влияет технологический стек, который используется в этих проектах. Действительно, есть определенная зрелость технологий. Второй фактор - бизнес-модели, по которым реализуется проект. Классический пример здесь "Убер" с совершенно новой бизнес-моделью таксопарка. И третий фактор - господдержка, государственное регулирование. Государство может стимулировать ускоренное внедрение ESG-проектов в экономику, внедряя те или иные политики", - заявил Тихонов.

В качестве примера проекта, где, по мнению эксперта, необходима государственная поддержка, Тихонов назвал проект водоробуса, которым сейчас занимается Роснано. "По сути это электробус, где используются водородные топливные элементы. Мы тут узнали цену, по которой маркетируют водород, и были немножко в шоке. А почему? Выясняется, что есть инфраструктурные ограничения, поэтому водород настолько дорогой. При этом само изделие, водоробус, не дороже, чем электробус", - отметил Тихонов.

В то же время он рассказал об опыте Хабаровска, где, по словам Тихонова, зафиксирован рекордный спрос на электротранспорт. "Обычные люди сочли, что подержанный электромобиль в эксплуатации и обслуживании обходится гораздо дешевле, чем аналог с двигателем внутреннего сгорания. Этот тот самый пример удешевления технологий, когда они приходят к паритетному значению в сравнении с классическими технологиями", - рассказал старший управляющий директор РОСНАНО.